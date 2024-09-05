Татьяна Завьялова: Адаптироваться к изменениям климата выгоднее, чем устранять последствия природных катаклизмов

Старший вице-президент по ESG Сбербанка приняла участие в сессии "Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса" на ВЭФ во Владивостоке

Проблема изменения климата и адаптации к нему актуальны для всего мира. Глобальный экономический ущерб от климатических изменений оценивается в 1,5 триллионов долларов ежегодно на горизонте до 2050 года. Даже дорогостоящие меры адаптации обойдутся примерно в 30 раз дешевле, чем ликвидация последствий природных катаклизмов. При этом финансирование адаптации к изменению климата составляет только 5% от общего объема климатического финансирования. Об этом рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова на сессии "Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса" на IX Восточном экономическом форуме.

В адаптации бизнеса к изменениям климата Сбер выделяет два ключевых направления — это анализ климатических рисков и разработка соответствующих инструментов, в первую очередь зеленых технологий и ответственного финансирования. При этом анализ рисков — наукоемкое направление, требующее новых решений и подходов. Это означает, что количество данных, которые уже сейчас необходимы для качественного прогнозирования климатических и физических рисков, кратно увеличивается.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка: "У Сбера есть риск-модели, которые позволяют делать короткие прогнозы климатических событий на 6 и 12 месяцев, что соответствует запросу бизнеса. Поскольку компаниям для эффективного планирования и управления необходимо оперировать короткими (в сравнении с научными горизонтами) циклами. Мы активно применяем наши модели в своей работе и относительно наших клиентов. Это позволяет нам экономить порядка миллиарда рублей ежегодно и зарабатывать, правильно определяя риски."

Она отметила, что вопрос адаптации сейчас стоит более остро, чем задачи по митигации (смягчения) последствий изменения климата. Вопросы снижения потенциального ущерба для экономики и сохранения комфортного уровня жизни людей относится к настоящему времени. Поэтому важно уже сейчас находить и внедрять решения, которые помогают справляться с текущими задачами. Такие решения предлагают зеленые технологии.

Спикер подчеркнула, что рынок зеленых технологий в мире составляет около 4,5 триллионов долларов, и при ежегодных темпах роста в 20-30% его объем к 2030 году может достигнуть почти 10 триллионов долларов. Например, технологии на базе искусственного интеллекта используются не только в модернизации производства ― для повышения энергоэффективности или сокращения выбросов углекислого газа, но и для более быстрого и качественного решения задач устойчивого развития.