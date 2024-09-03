Известный музыкант из Коми Алексей Исаков стал гостем “Квартирника у Маргулиса” на НТВ

В конце мая этого года солист республиканской Филармонии Алексей Исаков отправился в Москву, где у него прошли съемки в рамках популярного проекта на НТВ “Квартирник у Маргулиса".

Автор и исполнитель собственных песен на русском и коми языках Алексей Исаков выступил в эфире одной из популярных музыкальных передач на российском телевидении. Журналист “Про Город Сыктывкар” пообщался с артистом.

В конце мая этого года солист республиканской Филармонии Алексей Исаков отправился в Москву, где у него прошли совместные репетиции со столичными музыкантами и крупная работа на съемочной площадке в рамках популярного проекта на НТВ “Квартирник у Маргулиса”.

“У нас в академии приветствуются все жанры. Но с особой теплотой мы относимся к людям, которые занимаются обработкой народного творчества и делают это очень современно. И таким открытием для нас стал Леша Исаков из Коми АССР”, – так представила исполнителя руководитель Академии современной музыки Ольга Кормухина.

Эфир телепрограммы вышел в минувшую субботу, 31 августа в 00:25. В ходе передачи, Алексей исполнил свою, уже ставшую популярной песню “Дзирдав шондi” на русском языке, с которой он неоднократно выступал на республиканских и городских сценах в Коми. После выступления, музыкант пообщался с ведущим программы Евгением Маргулисом.