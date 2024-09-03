Известный музыкант из Коми Алексей Исаков стал гостем “Квартирника у Маргулиса” на НТВ
- 18:45 3 сентября
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- Никита Чернов
В конце мая этого года солист республиканской Филармонии Алексей Исаков отправился в Москву, где у него прошли съемки в рамках популярного проекта на НТВ “Квартирник у Маргулиса".
Автор и исполнитель собственных песен на русском и коми языках Алексей Исаков выступил в эфире одной из популярных музыкальных передач на российском телевидении. Журналист “Про Город Сыктывкар” пообщался с артистом.
В конце мая этого года солист республиканской Филармонии Алексей Исаков отправился в Москву, где у него прошли совместные репетиции со столичными музыкантами и крупная работа на съемочной площадке в рамках популярного проекта на НТВ “Квартирник у Маргулиса”.
“У нас в академии приветствуются все жанры. Но с особой теплотой мы относимся к людям, которые занимаются обработкой народного творчества и делают это очень современно. И таким открытием для нас стал Леша Исаков из Коми АССР”, – так представила исполнителя руководитель Академии современной музыки Ольга Кормухина.
Эфир телепрограммы вышел в минувшую субботу, 31 августа в 00:25. В ходе передачи, Алексей исполнил свою, уже ставшую популярной песню “Дзирдав шондi” на русском языке, с которой он неоднократно выступал на республиканских и городских сценах в Коми. После выступления, музыкант пообщался с ведущим программы Евгением Маргулисом.
“Один из моих близких друзей – Андрюша Державин из Коми. Я знаю эти места! Они делают хороших артистов”, – заявил ведущий телепроекта.
“Вот сейчас он в Филармонии. Мне кажется гораздо больше поле для творческих экспериментов, чем это есть в Театре оперы и балета”, – добавила Ольга Кормухина.
Алексей Исаков также рассказал в программе, что ему нравится экспериментировать со звучанием народных песен.
“Народная музыка на коми языке сделанная под электронную музыку. Под такой – полудабстеп”, – заявил музыкант.
На это Ольга Кормухина его поблагодарила, и заявила, что он делает это на очень хорошем уровне.
Музыкант рассказал порталу “Про Город Сыктывкар”, как он попал в телепроект.
“Ольга Кормухина имеет тесные связи с Евгением Маргулисом. У них уже были совместные эфиры. Поскольку я, можно так сказать, “любимчик” Кормухиной, меня позвали на эту передачу”, - делится артист.
Алексей добавил, что перед выступлением он переживал.
“Перед исполнением, я вхожу в своеобразный транс, поэтому волнение у меня было не во время самого выступления. Оно появилось после – это боязнь за ошибку, боязнь, что выставил себя не в том свете и так далее”, – рассказывает Алексей Исаков.
Исполнитель подытожил, что по его мнению, в телеэфире он выдался на все сто процентов. Однако после у него все равно остался вопрос, во всех ли планах он смог покорить телезрителей.
Фото: группа "ВКонтакте" "Квартирник у Маргулиса на НТВ"