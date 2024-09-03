3 из 10 сыктывкарцев всегда отвечают на незнакомые звонки
- 20:45 3 сентября
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- Инесса Богатая
Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что лишь 30% сыктывкарцев всегда отвечают на звонки с незнакомых номеров.
Чуть более половины (53%) иногда принимают такие звонки («Если жду важного звонка» или «Иногда по привычке»), а 17% вообще игнорируют звонки с неизвестных номеров («Слишком много мошенников»).
Мужчины чаще женщин отвечают на звонки с незнакомых номеров: 36% против 24%. С возрастом процент тех, кто всегда отвечает на такие звонки, снижается: среди опрошенных до 34 лет это каждый третий, а среди тех, кому за 45 лет — только 25%.
Чем выше доход, тем больше вероятность, что человек ответит на звонок с незнакомого номера. Среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, таких 33%, а среди имеющих доход менее 50 тысяч рублей — только 20%. Те, у кого выше зарплата, чаще могут пользоваться услугой «антиспам».