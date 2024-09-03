3 из 10 сыктывкарцев всегда отвечают на незнакомые звонки

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что лишь 30% сыктывкарцев всегда отвечают на звонки с незнакомых номеров.

Чуть более половины (53%) иногда принимают такие звонки («Если жду важного звонка» или «Иногда по привычке»), а 17% вообще игнорируют звонки с неизвестных номеров («Слишком много мошенников»).