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Воркутинец получил 15 суток ареста за отказ снять "тонировку" с авто

Воркутинец получил 15 суток ареста за отказ снять "тонировку" с автоФото из архива

Водителю, отказавшемуся выполнить законное требование сотрудника полиции снять тонировку с автомобиля, Воркутинский городской суд вынес максимально строгий приговор.

Автомобиль с тонировкой на передних стеклах, пропускающих лишь 33 процента света, был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Владелец машины, родившийся в 1998 году, неоднократно (более 80 раз) привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, включая отказ снять тонировку.

"Работая водителем, молодой человек проявляет упорное пренебрежение к правилам дорожного движения, не критично относясь к своим поступкам", — сообщили в пресс-службе судов Коми.

Суд назначил водителю максимальное наказание — 15 суток административного ареста. Решение пока не вступило в силу.

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