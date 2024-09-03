Воркутинец получил 15 суток ареста за отказ снять "тонировку" с авто

Водителю, отказавшемуся выполнить законное требование сотрудника полиции снять тонировку с автомобиля, Воркутинский городской суд вынес максимально строгий приговор.

Автомобиль с тонировкой на передних стеклах, пропускающих лишь 33 процента света, был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Владелец машины, родившийся в 1998 году, неоднократно (более 80 раз) привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, включая отказ снять тонировку.