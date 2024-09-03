В Коми 69-летняя пенсионерка перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей
- 13:16 3 сентября
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- Инесса Богатая
В полицию Троицко-Печорского района с заявлением о мошенничестве обратилась 69-летняя местная жительница. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
По информации ведомства, правоохранительные органы выяснили, что накануне женщине позвонил через мессенджер неизвестный человек, представившийся сотрудником полиции. Он предупредил ее о том, что якобы мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. После этого последовал звонок от подставного сотрудника банка, который порекомендовал ей взять займ на 400 тысяч рублей и перевести деньги на "безопасный" счет, чтобы "аннулировать кредит".
В течение двух недель злоумышленники через мессенджер настойчиво снабжали женщину тревожной финансовой информацией. В конечном итоге жертва перевела на неизвестные счета еще 700 тысяч рублей своих сбережений и заняла у знакомой 420 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более 1, 5 млн рублей.
По данному делу возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".