В Коми 69-летняя пенсионерка перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей

В полицию Троицко-Печорского района с заявлением о мошенничестве обратилась 69-летняя местная жительница. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

По информации ведомства, правоохранительные органы выяснили, что накануне женщине позвонил через мессенджер неизвестный человек, представившийся сотрудником полиции. Он предупредил ее о том, что якобы мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. После этого последовал звонок от подставного сотрудника банка, который порекомендовал ей взять займ на 400 тысяч рублей и перевести деньги на "безопасный" счет, чтобы "аннулировать кредит".