В Сыктывкаре пытались продать субпродукты для животных как обычную еду
- 21:45 2 сентября
- 12+
- Инесса Богатая
Североморский Россельхознадзор предупредил оленеводческие хозяйства и Управление ветеринарии Коми за отсутствие лабораторных исследований при ветеринарно-санитарных проверках.
Были отправлены письма с требованием отзыва или утилизации продукции до проведения необходимых лабораторных исследований на диоксины.
В августе 2024 года Россельхознадзор выявил нарушения при проверке продукции — печени северного оленя на предприятиях Коми. Три предприятия выпускали продукцию с неполными данными ветеринарно-санитарной экспертизы в системе "Меркурий". За восемь месяцев они оформили четыре документа на склад, изменив цель "в корм непродуктивным животным" на "для питания людей".
Ещё одно предприятие с апреля по август 2024 года выпустило 48 исходящих и 18 производственных документов без данных об исследованиях на диоксины.
Продукция этого предприятия поступила в продажу индивидуальному предпринимателю из Сыктывкара, которому было выдано предупреждение о необходимости изъять из оборота продукцию с неполной проверкой.