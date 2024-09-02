В Сыктывкаре пытались продать субпродукты для животных как обычную еду

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Североморский Россельхознадзор предупредил оленеводческие хозяйства и Управление ветеринарии Коми за отсутствие лабораторных исследований при ветеринарно-санитарных проверках. Были отправлены письма с требованием отзыва или утилизации продукции до проведения необходимых лабораторных исследований на диоксины.

В августе 2024 года Россельхознадзор выявил нарушения при проверке продукции — печени северного оленя на предприятиях Коми. Три предприятия выпускали продукцию с неполными данными ветеринарно-санитарной экспертизы в системе "Меркурий". За восемь месяцев они оформили четыре документа на склад, изменив цель "в корм непродуктивным животным" на "для питания людей".

Ещё одно предприятие с апреля по август 2024 года выпустило 48 исходящих и 18 производственных документов без данных об исследованиях на диоксины.