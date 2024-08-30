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Коми занимает четвертое место по оплате труда врачей среди регионов СЗФО

Коми занимает четвертое место по оплате труда врачей среди регионов СЗФО Фото из архива

В первых шести месяцах 2024 года Республика Коми вошла в число 30 регионов России, где средние зарплаты врачей варьировались от 100 до 200 тысяч рублей. Средняя зарплата медперсонала составляла 137, 9 тысячи рублей, что выше среднего показателя по стране (121, 3 тысячи рублей). Об этом сообщает РИА со ссылкой на данные Росстата.

Коми занимает четвертое место по оплате труда врачей среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Добавим, что для привлечения работников в здравоохранение в Коми разработаны меры материального стимулирования. Врачи и фельдшеры, а также акушерки и медсестры, приехавшие на работу в сельскую местность или поселки в районах Крайнего Севера, получают единовременные выплаты: 2 млн рублей врачам и 1 млн рублей фельдшерам, акушеркам и медсестрам. Врачи и фельдшеры, переехавшие в населенные пункты с населением до 50 тысяч человек, получают 1 млн рублей и 500 тысяч рублей соответственно.

Кстати, из республиканского бюджета Коми врачам наиболее востребованных специальностей выплачивается 500 тысяч рублей, врачам в Воркуте – 1 млн рублей, медсестрам, акушеркам и фельдшерам скорой помощи в сельских больницах – 350 тысяч рублей.

Напомним, что с 2023 года медицинским работникам Коми ежемесячно предоставляются социальные выплаты: от 11, 5 до 50 тысяч рублей врачам, от 8 до 30 тысяч рублей среднему медперсоналу, 4, 5 тысячи рублей младшему медперсоналу и медсестрам (фельдшерам) экстренной помощи.

Также отметим, что укомплектованность медицинских организаций Республики Коми составляет 90, 1% врачами и 95% средним медицинским персоналом.

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