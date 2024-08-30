Еще в одном городе Коми дали отопление

В Усинске с 28 августа подключили к отоплению все образовательные и культурные учреждения. Кроме того, тепло также дали в больницах и поликлиниках. Соответствующее постановление подписано главой района Николаем Такаевым.

Согласно документу, тепло также поступит в детский дом № 4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в Республиканский Усинский интернат для пожилых людей и инвалидов. Такое решение принято на основании заявок руководителей социальных и культурных учреждений на подключение к отоплению, а также анализа фактической температуры воздуха в помещениях.