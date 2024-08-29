Сыктывкарских вандалов ждет уголовная ответственность за разбиты и испорченные остановки

В Сыктывкаре начато уголовное разбирательство по факту порчи остановочных комплексов. Материалы по делу о вандализме касаются двух остановок, которые недавно были разбиты на улице Димитрова в районе "Школы искусств" и на улице Лыткина напротив 43 школы, сообщает МКП "Дорожное хозяйство".

Примечательно, что остановка напротив школы была повреждена еще в мае. Тогда сотрудники предприятия восстановили стеклянную панель, которая простояла нетронутой не более двух месяцев.