Сыктывкарских вандалов ждет уголовная ответственность за разбиты и испорченные остановки
- 16:00 29 августа
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре начато уголовное разбирательство по факту порчи остановочных комплексов. Материалы по делу о вандализме касаются двух остановок, которые недавно были разбиты на улице Димитрова в районе "Школы искусств" и на улице Лыткина напротив 43 школы, сообщает МКП "Дорожное хозяйство".
Примечательно, что остановка напротив школы была повреждена еще в мае. Тогда сотрудники предприятия восстановили стеклянную панель, которая простояла нетронутой не более двух месяцев.
В настоящее время в столице Коми насчитывается более сорока стеклянных остановочных комплексов. Почти каждая из них подвергалась какому-либо виду вандализма. Чаще всего коммунальные службы удаляют надписи с остановок, но иногда приходится заменять разбитые стекла.
Обнаружить вандалов и взыскать с них средства на восстановление остановок удается благодаря видеокамерам и оперативной работе правоохранителей. По информации предприятия, впервые ущерб за разбитую остановку был возмещен в 2021 году. Это был комплекс у центрального бассейна на улице Первомайской, и сумма составила более 11 тысяч рублей. Осенью 2023 года законные представители несовершеннолетнего добровольно возместили 39 тысяч рублей за его шалость и попытку проверить прочность павильона на Сысольском шоссе. В этом году вандалы добровольно возместили около 40 тысяч рублей за остановки, разбитые в мае и июне на улице Лыткина.