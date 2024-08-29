В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии спасли от агрессивных мужчин двоих девушек
- 14:30 29 августа
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре задержали сотрудники Росгвардии спасли двоих горожанок от агрессивных мужчин. Полиция начала проверку по двум инцидентам.
Так, по информации правоохранителей, в первом случае, девушка при входе в подъезд ее дома на улице Банбана подверглась нападению соседа. Мужчина сперва не хотел пускать ее домой, а потом толкнул девушку и отобрал телефон. Однако гражданке удалось оказать сопротивление, вернуть девайс и войти в свою квартиру. Нарушить не успокоился и продолжил громко ломиться в дверь. Испугавшись за свою жизнь и безопасность родных, сыктывкарка вызвала правоохранителей. Росгвардейцы задержали нарушителя и доставили его в дежурную часть для дальнейших разбирательств.
Во втором случае, случае агрессивный мужчина пытался незаконно проникнуть в квартиру своей бывшей супруги на улице Панева. Он угрожал ей физической расправой, порчей имущества и требовал деньги. Сотрудники Росгвардии также задержали нарушителя.