В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии спасли от агрессивных мужчин двоих девушек

В Сыктывкаре задержали сотрудники Росгвардии спасли двоих горожанок от агрессивных мужчин. Полиция начала проверку по двум инцидентам.

Так, по информации правоохранителей, в первом случае, девушка при входе в подъезд ее дома на улице Банбана подверглась нападению соседа. Мужчина сперва не хотел пускать ее домой, а потом толкнул девушку и отобрал телефон. Однако гражданке удалось оказать сопротивление, вернуть девайс и войти в свою квартиру. Нарушить не успокоился и продолжил громко ломиться в дверь. Испугавшись за свою жизнь и безопасность родных, сыктывкарка вызвала правоохранителей. Росгвардейцы задержали нарушителя и доставили его в дежурную часть для дальнейших разбирательств.