В Коми в исправительной колонии прозвучал марш Мендельсона

В ИК-31 УФСИН России по Республике Коми прошла церемония заключения брака. В женской колонии под звуки марша Мендельсона поженились осужденная Виктория и ее избранник. Интересно, что жених увидел невесту впервые лишь в день свадьбы, об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Коми.

Сами молодожены рассказали, что познакомились по телефону. Одноклассница Виктории дала ей номер будущего мужа, описав его как достойного человека. Воспользовавшись возможностью телефонных звонков, Виктория решилась позвонить и так началось их общение. Через несколько месяцев пара решила оформить отношения официально.