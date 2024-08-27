В Коми в исправительной колонии прозвучал марш Мендельсона
- 14:30 27 августа
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- Инесса Богатая
В ИК-31 УФСИН России по Республике Коми прошла церемония заключения брака. В женской колонии под звуки марша Мендельсона поженились осужденная Виктория и ее избранник. Интересно, что жених увидел невесту впервые лишь в день свадьбы, об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Коми.
Сами молодожены рассказали, что познакомились по телефону. Одноклассница Виктории дала ей номер будущего мужа, описав его как достойного человека. Воспользовавшись возможностью телефонных звонков, Виктория решилась позвонить и так началось их общение. Через несколько месяцев пара решила оформить отношения официально.
Сотрудники отдела воспитательной работы с осужденными ИК-31 пошли навстречу Виктории и организовали приезд сотрудницы ЗАГСа прямо в колонию.
В день важного события Викторию после проверки отпустили в отряд, чтобы подготовиться. Почти как в обычной жизни: прическа и белая фата. Свадебные фотографии были сделаны сотрудниками колонии. Церемония состоялась в комнате длительного свидания ФКУ ИК-31. Под звуки марша Мендельсона пара обменялась кольцами и первым брачным поцелуем, а также подписала документы. Сотрудница ЗАГСа торжественно вручила им свидетельство о браке, уже с новой фамилией невесты.
В качестве подарков жених привез кольца и цветы. Однако кольцо супруги он забрал с собой, поскольку в колонии запрещены украшения.
Муж также привез фрукты, включая любимую Викторией дыню. Невеста отметила, что кроме подарков, жених привез ей счастье и любовь.
Осужденные ИК-31 встретили новобрачную поздравлениями и верой в то, что даже в местах лишения свободы можно найти счастье и создать семью. Виктория и ее муж планируют посвятить свою жизнь друг другу и заботиться о детях от предыдущих браков.