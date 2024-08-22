В Коми пройдет "Гонка на выживание"

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В Республике Коми готовятся к крупномасштабным полевым соревнованиям "Гонка на выживание" в честь 76-й Псковской дивизии ВДВ. Мероприятие, посвященное памяти гвардии младшего сержанта Александра Шрайнера, состоится 7 сентября в парке "Патриот" в Визинге. Организаторы приглашают всех желающих проверить свои силы, стойкость и боевой дух на этом сложном и увлекательном состязании.

Программа обещает быть интересной и насыщенной. В 11:00 начнется регистрация участников и жеребьевка, а затем, ровно в полдень, состоится торжественное открытие. Сразу после этого стартует основное испытание, где участникам предстоят серьезные физические и психологические нагрузки.

Полоса препятствий длиной 1700 метров станет главным испытанием для всех участников. На этом маршруте предусмотрены разные искусственные и природные барьеры, проверяющие на прочность. Участники пройдут по колесам, имитирующим кочки, преодолеют завалы из колючей проволоки, перепрыгнут ров, пройдут по балкам разрушенного моста и преодолеют траншею глубиной 1, 5 метра. Также им предстоят пролазка через пролом стены и преодоление качающиеся продольные и поперечные бревна. Каждое препятствие требует не только физической силы, но и тактического мышления, умения сохранять хладнокровие и быстро принимать решения в сложных условиях.

Победителей и призеров определят по результатам прохождения трех кругов полосы препятствий. Самые стойкие и ловкие получат заслуженные награды: кубок, грамоты и денежные призы. Однако даже те, кто не завоюет призовые места, не останутся без внимания — всем участникам будут вручены памятные сувениры в знак уважения за их усилия и достижения.