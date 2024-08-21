В Коми впервые пройдет чемпионат "Грибной охотник"
- 20:30 21 августа
- 6+
- Инесса Богатая
Трудовые группы и семейные команды будут соревноваться на первом республиканском чемпионате "Грибной охотник" 20 сентября. Мероприятие пройдет в сосновом лесу рядом с поселком Яснэг в Сыктывдинском районе и будет включать три категории: "Командное первенство" для рабочих коллективов, "Командное первенство" для семей и "Гриб-великан".
Каждая рабочая группа выставляет одну команду из трех участников, а от семейной команды может участвовать не более пяти человек. Заявки принимаются до 7 сентября. Участники должны добираться до места соревнований самостоятельно.
Необходимо взять с собой снаряжение и свисток для подачи сигналов. В каждой категории "Командное первенство" победителями становятся те, кто соберет наибольший вес съедобных грибов. Победителям будут вручены грамота и призы.
Актуальная программа, место регистрации и точка сбора участников размещены в группе "Общества лесоводов" ВКонтакте. Более подробную информацию можно получить по телефону: (8212) 286-001, доб. 594 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.