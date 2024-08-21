В Коми впервые пройдет чемпионат "Грибной охотник"

Трудовые группы и семейные команды будут соревноваться на первом республиканском чемпионате "Грибной охотник" 20 сентября. Мероприятие пройдет в сосновом лесу рядом с поселком Яснэг в Сыктывдинском районе и будет включать три категории: "Командное первенство" для рабочих коллективов, "Командное первенство" для семей и "Гриб-великан".

Каждая рабочая группа выставляет одну команду из трех участников, а от семейной команды может участвовать не более пяти человек. Заявки принимаются до 7 сентября. Участники должны добираться до места соревнований самостоятельно.