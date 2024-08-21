В Сыктывкаре "Лада" наехала на электроскутер

В Эжвинском районе Сыктывкара водитель электроскутера получил травмы после столкновения с автомобилем "Лада". О подробностях дорожно-транспортного происшествия рассказали в Управлении Госавтоинспекции по Республике Коми.

По данным пресс-службы, авария случилась 20 августа около 17: 20. 43-летний водитель за рулем отечественного автомобиля марки "Лада Гранта" ехал по улице Мира в сторону улицы Менделеева. Добавим, что возле дома №8\2 около пешеходного перехода авто наехало на электроскутер. Водитель "Гранты" в этот момент совершал поворот налево.