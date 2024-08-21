В Сыктывкаре задержали группу подросток, которые разломали конструкции в Беличьем парке
- 14:30 21 августа
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- Инесса Богатая
В столице Коми задержали подростков, подозреваемых в порче имущества в Беличьем парке. После того, как ночью кто-то на центральной аллее общественного пространства повредил несколько электрощитков, мусорных урн и сломал кормушку для белок, полиция начала расследование и выяснила причастность группы несовершеннолетних. О подробностях происшествия сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Согласно данным пресс-релиза, правоохранители узнали о вандализме благодаря сообщениям жителей, опубликованным в интернете. В ходе оперативных мероприятий были установлены лица подозреваемых. Ими оказались пятеро школьников в возрасте от 16 до 18 лет. Подростков задержали и доставили в управление МВД по Сыктывкару для выяснения всех обстоятельств.
На допросе подростки признались, что в день инцидента они употребляли алкоголь, после чего решили повредить конструкции и имущество в парке из хулиганских побуждений. Кроме того, на задержанных составлены административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм».
Кстати, родителей несовершеннолетних также привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.