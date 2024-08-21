В Сыктывкаре задержали группу подросток, которые разломали конструкции в Беличьем парке

В столице Коми задержали подростков, подозреваемых в порче имущества в Беличьем парке. После того, как ночью кто-то на центральной аллее общественного пространства повредил несколько электрощитков, мусорных урн и сломал кормушку для белок, полиция начала расследование и выяснила причастность группы несовершеннолетних. О подробностях происшествия сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Согласно данным пресс-релиза, правоохранители узнали о вандализме благодаря сообщениям жителей, опубликованным в интернете. В ходе оперативных мероприятий были установлены лица подозреваемых. Ими оказались пятеро школьников в возрасте от 16 до 18 лет. Подростков задержали и доставили в управление МВД по Сыктывкару для выяснения всех обстоятельств.