В Коми снова растет количество зараженных коронавирусной инфекцией
- 10:45 21 августа
- 12+
- Инесса Богатая
В Республике Коми наблюдается небольшой рост числа случаев заражения коронавирусом, что вызывает беспокойство у медицинских работников и жителей. С 12 по 18 августа в республике было зарегистрировано 45 новых случаев заражения COVID-19.
За прошедшую неделю 13 пациентов были госпитализированы, среди которых пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Медицинские учреждения республики продолжают работать в усиленном режиме, предоставляя помощь и лечение всем нуждающимся.
Количество выздоровевших за прошедшую неделю увеличилось на 20 человек, что свидетельствует о положительном эффекте мер по борьбе с коронавирусом. Важно продолжать соблюдать рекомендации врачей и профилактические мероприятия.
За данный период в республике не было зарегистрировано ни одного нового случая смерти от коронавируса, что является значительным достижением. Однако эксперты предупреждают, что вирус по-прежнему представляет угрозу и следует продолжать соблюдать меры предосторожности.