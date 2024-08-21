В Коми снова растет количество зараженных коронавирусной инфекцией

В Республике Коми наблюдается небольшой рост числа случаев заражения коронавирусом, что вызывает беспокойство у медицинских работников и жителей. С 12 по 18 августа в республике было зарегистрировано 45 новых случаев заражения COVID-19.

За прошедшую неделю 13 пациентов были госпитализированы, среди которых пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Медицинские учреждения республики продолжают работать в усиленном режиме, предоставляя помощь и лечение всем нуждающимся.