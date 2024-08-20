Адвокат оспорил задержание мэра Инты

В Верховный суд Коми направлена апелляционная жалоба адвоката мэра Инты Владимира Киселева. Защитник требует изменить меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую. В настоящее время экс-градоначальник находится под арестом до 8 октября 2024 года.

Уголовное дело было открыто на основе материалов, предоставленных УФСБ и УЭБиПК МВД по Республике Коми. По версии следствия, в 2022 году Киселев организовал дорожные аукционы таким образом, чтобы победила определенная компания. Было подписано 18 контрактов на сумму свыше 75, 5 миллионов рублей, из которых свыше 31 миллиона было выплачено в качестве аванса. Однако компания не выполнила работы и не вернула деньги.