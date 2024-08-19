В Коми осудили 65-летнего пенсионер, который хотел "прикрыть" своего внука

Пресс-служба судов Коми сообщила, что 65-летний мужчина признан виновным в даче заведомо ложных показаний в суде. Он утверждал, что именно он управлял автомобилем, а не его внук, чтобы помочь последнему избежать уголовной ответственности. Однако, доказательства, собранные по делу, показали, что за рулем был молодой человек, находившийся в состоянии опьянения.

Интинский городской суд признал внука виновным в управлении автомобилем в пьяном состоянии, при наличии предыдущей судимости за аналогичное преступление. Показания пенсионера были признаны ложными и расценены как попытка помочь внуку. Вместо этого его самого приговорили к штрафу в размере 20 000 рублей.