Многодетная мать из Сыктывкара завоевала третье место в конкурсе "Миссис Россия – 2024"

Мать троих детей из Сыктывкара Тамара Сухарева заняла третье место в конкурсе "Миссис Россия – 2024", который завершился на минувших выходных в Москве. Об этом сообщает "КП-Сыктывкар".

Событие проходило с 5 по 11 августа. Участницы встретились с певцом Николаем Басковым, участвовали в фотосессии в красных вечерних платьях у Москва-Сити, посетили Храм Живоначальной Троицы и выбрали "Королеву поэзии".