Многодетная мать из Сыктывкара завоевала третье место в конкурсе "Миссис Россия – 2024"
- 13 августа 12:06
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- Инесса Богатая
Мать троих детей из Сыктывкара Тамара Сухарева заняла третье место в конкурсе "Миссис Россия – 2024", который завершился на минувших выходных в Москве. Об этом сообщает "КП-Сыктывкар".
Событие проходило с 5 по 11 августа. Участницы встретились с певцом Николаем Басковым, участвовали в фотосессии в красных вечерних платьях у Москва-Сити, посетили Храм Живоначальной Троицы и выбрали "Королеву поэзии".
На финальном этапе 11 августа всем конкурсанткам были присвоены различные титулы. Мама троих детей из Сыктывкара, Тамара Сухарева, воспитывающая детей в возрасте 9, 10 и 15 лет, стала третьей "Миссис Россия", став первой женщиной из Республики Коми, получившей этот титул.
В 2024 году в конкурсе "Миссис Россия" приняли участие всего 40 женщин из разных регионов России.