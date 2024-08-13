В Коми семьи с детьми могут бесплатно арендовать автокресла

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Центры социальной защиты населения в Коми начали предоставлять многодетным и малообеспеченным семьям возможность бесплатного проката детских удерживающих устройств, таких как автокресла, автолюльки и бустеры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Новая услуга уже доступна в 12 муниципалитетах республики, включая Печору, Усинск, Княжпогостский, Койгородский, Сысольский, Удорский, Сыктывдинский, Усть-Куломский, Усть-Цилемский, Усть-Вымский и Ижемский районы, а также Эжвинский район Сыктывкара.