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В Коми семьи с детьми могут бесплатно арендовать автокресла

В Коми семьи с детьми могут бесплатно арендовать автокресла Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Центры социальной защиты населения в Коми начали предоставлять многодетным и малообеспеченным семьям возможность бесплатного проката детских удерживающих устройств, таких как автокресла, автолюльки и бустеры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Новая услуга уже доступна в 12 муниципалитетах республики, включая Печору, Усинск, Княжпогостский, Койгородский, Сысольский, Удорский, Сыктывдинский, Усть-Куломский, Усть-Цилемский, Усть-Вымский и Ижемский районы, а также Эжвинский район Сыктывкара.

По словам представителей ведомства, новая мера поддержки направлена на повышение уровня безопасности при перевозке детей. Кроме того, безвозмездная аренда сократит затраты для семей, которые находятся в трудной финансовой ситуации и зачастую не могут себе позволить приобрести необходимые удерживающие устройства.

Чтобы оформить прокат детских автокресел, многодетные и малообеспеченные семьи, проживающие в перечисленных районах, должны обратиться в ближайший центр социальной защиты населения и предоставить документы, удостоверяющие состав семьи и уровень ее доходов. Оборудование можно будет использовать бесплатно на срок до шести месяцев.

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