В Ухте иномарка наехала на 88-летнюю пенсионерку
- 10:00 1 августа
- 6+
- Татьяна Зубова
В Ухте Volkswagen Polo сбил 88-летнюю женщину. Детали происшествия рассказали в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел вчера, 31 июля, около половины 12 дня. Водитель автомобиля 25-ти лет передвигался по дворовой территории возле дома №20/11 на проспекте Ленина. Не убедившись в отсутствии пешеходов при выполнении маневра, он совершил наезд на женщину, что шла позади его машины.
В результате пострадавшая пенсионерка получила ушибы левого плеча и кисти. Госпитализация ей не понадобилась.
Напомним, в другой аварии под Усинском погиб молодой мужчина. Трагедия произошла на трассе, иномарка столкнулась с автокраном. От удара водитель первой получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего.
Читайте также:
- Всего пару раз полить этим лук на грядке и огромные головки обеспечены до конца лета
- Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- С 26 июня при выезде из города будут сразу аннулировать права: водителей ждет неприятный сюрприз
- Морковь сразу пойдёт в рост: в июне полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю