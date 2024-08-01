Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Ухте иномарка наехала на 88-летнюю пенсионерку

В Ухте иномарка наехала на 88-летнюю пенсионеркуФото УГИБДД МВД по Коми

В Ухте Volkswagen Polo сбил 88-летнюю женщину. Детали происшествия рассказали в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел вчера, 31 июля, около половины 12 дня. Водитель автомобиля 25-ти лет передвигался по дворовой территории возле дома №20/11 на проспекте Ленина. Не убедившись в отсутствии пешеходов при выполнении маневра, он совершил наезд на женщину, что шла позади его машины.

В результате пострадавшая пенсионерка получила ушибы левого плеча и кисти. Госпитализация ей не понадобилась.

Напомним, в другой аварии под Усинском погиб молодой мужчина. Трагедия произошла на трассе, иномарка столкнулась с автокраном. От удара водитель первой получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости