В Ухте иномарка наехала на 88-летнюю пенсионерку

В Ухте Volkswagen Polo сбил 88-летнюю женщину. Детали происшествия рассказали в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел вчера, 31 июля, около половины 12 дня. Водитель автомобиля 25-ти лет передвигался по дворовой территории возле дома №20/11 на проспекте Ленина. Не убедившись в отсутствии пешеходов при выполнении маневра, он совершил наезд на женщину, что шла позади его машины.