В Корткеросском районе Коми перевернулся МАЗ с прицепом

В пятницу, 12 июля, в Корткеросском районе произошло опрокидывание грузовика МАЗ с прицепом. У водителя многочисленные травмы. Об этом сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции Республики Коми.

Инцидент случился в 13:50. Водитель, 65-летний мужчина, управлял грузовиком МАЗ модели "Дизель С" и следовал по трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск в направлении столицы Коми. На 87-м километре дороги он потерял управление транспортным средством, что привело к съезду в кювет и переворачиванию грузовика.