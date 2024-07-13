В Корткеросском районе Коми перевернулся МАЗ с прицепом
- 19:15 13 июля
- 12+
- Инесса Богатая
В пятницу, 12 июля, в Корткеросском районе произошло опрокидывание грузовика МАЗ с прицепом. У водителя многочисленные травмы. Об этом сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции Республики Коми.
Инцидент случился в 13:50. Водитель, 65-летний мужчина, управлял грузовиком МАЗ модели "Дизель С" и следовал по трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск в направлении столицы Коми. На 87-м километре дороги он потерял управление транспортным средством, что привело к съезду в кювет и переворачиванию грузовика.
В результате аварии водитель получил травмы: ушиб бедра и ссадину на левой ступне. Госпитализация не была необходима, так как мужчина был пристегнут ремнём безопасности.
Стоит отметить, что в Коми недавно произошел еще один инцидент: 14-летний подросток на мотоцикле сбил 9-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде.
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