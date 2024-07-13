В Коми 14-летний подросток на мопеде сбил 9-летнего ребенка
- 10:30 13 июля
- 12+
- Инесса Богатая
В Корткеросском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетних: мотоциклист наехал на 9-летнюю велосипедистку.
По информации, предоставленной Управлением ГИБДД по Коми, инцидент произошел 12 июля в 15:40. Мопедом Patron управлял 14-летний подросток, который двигался в сторону деревни Алексеевка от села Нившера. На данном участке дороги он сбил девочку, ехавшую на велосипеде по центру проезжей части в том же направлении.
Из-за столкновения велосипедистка 9 лет получила перелом правой ключицы, но в госпитализации не нуждалась. Девочка была без сопровождения взрослых.
Согласно данным ГИБДД, подросток не имел водительских прав, а мопед принадлежал его законным представителям. В отношении родителя был составлен административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ — передача управления транспортным средством лицу, не обладающему правом управления. За данное нарушение предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.
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