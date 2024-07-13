Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми 14-летний подросток на мопеде сбил 9-летнего ребенка

В Коми 14-летний подросток на мопеде сбил 9-летнего ребенкаФото из архива "Про Город"

В Корткеросском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетних: мотоциклист наехал на 9-летнюю велосипедистку.

По информации, предоставленной Управлением ГИБДД по Коми, инцидент произошел 12 июля в 15:40. Мопедом Patron управлял 14-летний подросток, который двигался в сторону деревни Алексеевка от села Нившера. На данном участке дороги он сбил девочку, ехавшую на велосипеде по центру проезжей части в том же направлении.

Из-за столкновения велосипедистка 9 лет получила перелом правой ключицы, но в госпитализации не нуждалась. Девочка была без сопровождения взрослых.

Согласно данным ГИБДД, подросток не имел водительских прав, а мопед принадлежал его законным представителям. В отношении родителя был составлен административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ — передача управления транспортным средством лицу, не обладающему правом управления. За данное нарушение предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости