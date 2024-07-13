В Коми 14-летний подросток на мопеде сбил 9-летнего ребенка

В Корткеросском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетних: мотоциклист наехал на 9-летнюю велосипедистку.

По информации, предоставленной Управлением ГИБДД по Коми, инцидент произошел 12 июля в 15:40. Мопедом Patron управлял 14-летний подросток, который двигался в сторону деревни Алексеевка от села Нившера. На данном участке дороги он сбил девочку, ехавшую на велосипеде по центру проезжей части в том же направлении.