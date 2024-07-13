В Сыктывкаре вернут исторический облик зданию Госбанка

В Сыктывкаре планируют заменить фасадную плитку на бывшем здании государственного банка. Об этом сообщила журналистам руководитель управления охраны объектов культурного наследия Республики Коми Марина Андреева.

М. Андреева подчеркнула, что это здание является культурным наследием и в настоящее время облицовано плиткой. Владельцам было предписано удалить ее до 2029 года, но управлению удалось договориться об ускорении процесса.