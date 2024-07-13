В Сыктывкаре вернут исторический облик зданию Госбанка
- 08:30 13 июля
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре планируют заменить фасадную плитку на бывшем здании государственного банка. Об этом сообщила журналистам руководитель управления охраны объектов культурного наследия Республики Коми Марина Андреева.
М. Андреева подчеркнула, что это здание является культурным наследием и в настоящее время облицовано плиткой. Владельцам было предписано удалить ее до 2029 года, но управлению удалось договориться об ускорении процесса.
Было достигнуто соглашение на подготовку проектной документации при участии архитектора-реставратора из Кирова Евгения Скопина, члена Союза архитекторов России. Фасад будет оштукатурен, и улица Советская пополнится ещё одним зданием в историческом стиле.
Напомним, в Сыктывкаре здание культурного наследия хотят переделать в отель-бутик.
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