В Сыктывкаре из объекта культурного наследия хотят сделать бутик-отель

В Сыктывкаре на улице Советской под номером 27 расположен двухэтажный деревянный дом, имеющий статус объекта культурного наследия. Недавно он был признан аварийным и подлежащим расселению. Один предприниматель выразил желание восстановить это здание и превратить его в бутик-отель. Согласно информации от городской администрации, переселение жильцов будет завершено до конца года. Мэрия также планирует выставить дом на продажу, чтобы предприниматель мог приступить к его реконструкции.

В сентябре 2023 года был выбран подрядчик для обследования здания, с контрактной стоимостью в 822 тысячи рублей. Осенью одна из жительниц пожаловалась на холод в квартире, после чего прокуратура установила, что дом не готов к отопительному сезону. В ноябре 2023 года дом официально был признан аварийным и нуждающимся в реконструкции.