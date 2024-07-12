В Сыктывкаре из объекта культурного наследия хотят сделать бутик-отель
- 19:16 12 июля
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре на улице Советской под номером 27 расположен двухэтажный деревянный дом, имеющий статус объекта культурного наследия. Недавно он был признан аварийным и подлежащим расселению. Один предприниматель выразил желание восстановить это здание и превратить его в бутик-отель. Согласно информации от городской администрации, переселение жильцов будет завершено до конца года. Мэрия также планирует выставить дом на продажу, чтобы предприниматель мог приступить к его реконструкции.
В сентябре 2023 года был выбран подрядчик для обследования здания, с контрактной стоимостью в 822 тысячи рублей. Осенью одна из жительниц пожаловалась на холод в квартире, после чего прокуратура установила, что дом не готов к отопительному сезону. В ноябре 2023 года дом официально был признан аварийным и нуждающимся в реконструкции.
Построенный в 1938 году для высшего состава НКВД Коми АССР, дом представляет собой рубленое деревянное строение с ризалитами, балконами и декоративными элементами. Внутренние планы включают двенадцать квартир, некоторые из которых имеют балконы.
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