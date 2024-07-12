В Коми росгвардейцы за неделю изъяли 14 ружей у шести нарушителей закона
- 20:15 12 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
На прошлой неделе росгвардия провела мероприятия по контролю за оборотом оружия. В ходе этих действий в республике было выявлено 6 нарушителей, изъято 14 единиц охотничьего оружия из-за истекших разрешений на их хранение. Об этом сообщило управление Росгвардии по Республике Коми.
Кроме того, сотрудники ведомства рассмотрели заявки, связанные с частной охранной деятельностью. По результатам проведенных проверок было составлено 2 административных протокола за неудовлетворительное обслуживание и нарушения в сфере оборота оружия.
Напомним, в Республике Коми мужчина в состоянии алкогольного опьянения задушил свою сожительницу на почве ревности. Девушка хотела вызвать полицию, но "Отелло" умолял ее этого не делать.
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