В Коми мужчина задушил свою сожительницу из-за ревности

Прилузским районным судом было рассмотрено дело об убийстве, обвиняемым по которому выступил 43-летний житель Обьячево.

Суд установил, что в феврале 2024 года между мужчиной и его сожительницей возник конфликт, вызванный ревностью. Во время ссоры женщина попыталась связаться с полицией, но мужчина силой отнял у нее телефон с целью успокоить ее и не позволить ей это сделать. В процессе он душил ее руками до тех пор, пока она не потеряла сознание. Женщина умерла от удушья.