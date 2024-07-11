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В Коми мужчина задушил свою сожительницу из-за ревности

В Коми мужчина задушил свою сожительницу из-за ревностиФото из архива "Про Город"

Прилузским районным судом было рассмотрено дело об убийстве, обвиняемым по которому выступил 43-летний житель Обьячево.

Суд установил, что в феврале 2024 года между мужчиной и его сожительницей возник конфликт, вызванный ревностью. Во время ссоры женщина попыталась связаться с полицией, но мужчина силой отнял у нее телефон с целью успокоить ее и не позволить ей это сделать. В процессе он душил ее руками до тех пор, пока она не потеряла сознание. Женщина умерла от удушья.

Суд, учитывая, что у мужчины уже имелась судимость за угрозу убийством, вынес приговор: 9 лет и 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а после освобождения – еще 1 год ограничения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу. Дело было расследовано следственным отделом по Прилузскому району Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми.

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