Эксперт объяснил, зачем отключать микрофон на смартфоне и ноутбуке

Многие замечали, что после обсуждения определённых товаров по телефону или поблизости, в интернете появляется реклама на соответствующую тему. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества объясняют, почему это происходит и как отключить эту опцию.

Как работает контекстная реклама

Контекстная реклама представляет собой объявления, которые показываются пользователю на основе его интересов и действий в интернете.