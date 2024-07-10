Эксперт объяснил, зачем отключать микрофон на смартфоне и ноутбуке
- 11:04 10 июля
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- Служба новостей
Многие замечали, что после обсуждения определённых товаров по телефону или поблизости, в интернете появляется реклама на соответствующую тему. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества объясняют, почему это происходит и как отключить эту опцию.
Как работает контекстная реклама
Контекстная реклама представляет собой объявления, которые показываются пользователю на основе его интересов и действий в интернете.
Для определения интересов пользователей рекламные компании используют различные методы сбора информации. Один из таких методов — анализ данных, полученных от мобильных приложений и сервисов.
Какие данные собирает смартфон
Смартфон постоянно собирает информацию о действиях пользователя, включая:
- Местоположение;
- Историю поиска;
- Действия в приложениях (время использования, нажатия на кнопки, открытые приложения);
- Данные о звонках и сообщениях.
«Любой пользователь смартфона с выходом в интернет оставляет цифровой след: историю местоположений, поисковые запросы, действия в социальных сетях. Эти данные передаются на серверы рекламных компаний, где они анализируются и используются для показа контекстной рекламы. Например, если вы искали информацию о новом смартфоне, то вам могут начать показывать его рекламу в интернете или на маркетплейсах», — объясняет руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Как отключить прослушку на смартфоне
Чтобы минимизировать объем данных, которыми вы делитесь с сервисами, рекомендуется проверить, какие приложения имеют доступ к микрофону. Если микрофон не требуется для основных функций приложения, лучше его отключить.
На Android:
- Перейдите в «Настройки».
- Выберите раздел «Конфиденциальность».
- Нажмите на «Диспетчер разрешений».
- Найдите «Микрофон» и просмотрите список приложений с доступом к микрофону.
- С помощью переключателя запретите доступ к микрофону для нужных приложений.
На iPhone:
- Зайдите в «Настройки».
- Выберите «Конфиденциальность и безопасность».
- Перейдите в раздел «Микрофон».
- Используйте переключатель, чтобы запретить доступ к микрофону для применений.
Совет: Старайтесь не обсуждать конфиденциальную информацию рядом с умными колонками. Эти устройства постоянно прослушивают вас. Если вы не хотите, чтобы ваши данные передавались третьим лицам, включайте колонку только при необходимости.
Как отключить голосовых помощников
Голосовые ассистенты, такие как Siri или Алиса, могут прослушивать ваши разговоры для распознавания команд. Если не хотите случайно активировать ассистента, лучше его отключить.
Отключение Яндекс Алисы:
- Нажмите и удерживайте иконку приложения.
- Во всплывающем окне выберите «Разрешения».
- Найдите «Микрофон» и выберите «Запретить» или «Спрашивать каждый раз».
Отключение Siri на iPhone:
- Перейдите в «Настройки».
- Выберите «Siri и поиск».
- В разделе «Спросите Siri» отключите все тумблеры.
Отключение Google Ассистента:
- Откройте «Настройки».
- Выберите «Google».
- Перейдите в «Настройки для приложений Google».
- Выберите «Поиск, ассистент и голосовое управление».
- Перейдите в «Общие настройки» и отключите Google Ассистента с помощью переключателя.
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