В Вуктыле осудили мужчину, что решил присвоить сварочный аппарат своей компании

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми на скамье подсудимых оказался сварщик, что решил присвоить рабочий сварочный аппарат. Детали преступления рассказали в пресс-службе судов Коми. По информации ведомства, в ноябре минувшего 2023 года один из сотрудников обслуживающей компании узнал, что в подвальном помещении многоквартирного дома в Вуктыле находится сварочный аппарат, который оставили работники управляющей компании на хранение.

Горожанин молотком сбил замок на входной двери в подвал, проник в помещение и похитил аппарат.

Позднее при задержании злоумышленник признал вину, по лишь частично: он отрицал, что незаконно проник в помещение.

Добавим, уже в ходе предварительного расследования имущество изъяли и вернули законным владельцам.