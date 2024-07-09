В Вуктыле осудили мужчину, что решил присвоить сварочный аппарат своей компании
- 08:15 9 июля
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- Татьяна Зубова
В Коми на скамье подсудимых оказался сварщик, что решил присвоить рабочий сварочный аппарат. Детали преступления рассказали в пресс-службе судов Коми.
По информации ведомства, в ноябре минувшего 2023 года один из сотрудников обслуживающей компании узнал, что в подвальном помещении многоквартирного дома в Вуктыле находится сварочный аппарат, который оставили работники управляющей компании на хранение.
Горожанин молотком сбил замок на входной двери в подвал, проник в помещение и похитил аппарат.
Позднее при задержании злоумышленник признал вину, по лишь частично: он отрицал, что незаконно проник в помещение.
Добавим, уже в ходе предварительного расследования имущество изъяли и вернули законным владельцам.
Мужчину признали виновным и приговорили к шести голам исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства. В ведомстве также уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу.