"Купаться невозможно, мы все сидим на берегу": Черное море преподнесло неприятный сюрприз россиянам

Фото из архива "Про Города"

Многие туристы, мечтавшие о лечебном купании в теплом Черном море, столкнулись с неприятным сюрпризом. Анапское лето, обычно теплое и солнечное, в этом году разочаровало отдыхающих. Вместо приятной морской воды их ждала ледяная. Температурный шок стал неприятным открытием для тех, кто надеялся на комфортный пляжный отдых. Неожиданное похолодание

Денис из Краснодара поделился своими впечатлениями: "Вода сейчас такая холодная, как будто крещение в январе вновь наступило. Это действительно неожиданно". Жанна из Пермского края отметила: "Мы с дочерью уже два дня не можем нормально купаться - вода слишком холодная. Только окунулись и сразу на берег". По сведениям специалистов, температура воды у берегов Анапы снизилась до 16 градусов, тогда как воздух прогрелся до 36 градусов. Такой контраст температур вызвал настоящий шок у отдыхающих, ожидавших более теплой воды.

Причина резкого похолодания - явление апвеллинга

Специалисты связывают столь сильное понижение температуры воды с природным явлением, называемым апвеллингом. Это явление приводит к подъему холодных подводных течений на поверхность, что и вызывает резкое снижение температуры воды. Аналогичный процесс недавно наблюдался и у побережья Сочи.

Несмотря на это, многие популярные метеорологические сайты по-прежнему показывают температуру воды в Анапе около 24 градусов, вводя туристов в заблуждение. Данные мониторинга ситуации на местах явно расходятся с онлайн-прогнозами.

Последствия для отдыха и безопасности

Из-за сильных течений, вызванных апвеллингом, местные власти ввели ограничения на использование надувных плавсредств. Местные жители отмечают, что в ледяной воде купается гораздо меньше отдыхающих, чем обычно в этом периоде. Эксперты полагают, что температура моря может подняться в ближайшие дни, если погодные условия стабилизируются и не будет новых штормов. Однако апвеллинг - довольно распространенное явление для Черноморского побережья, которое периодически приводит к подобным сюрпризам для туристов, рассчитывающих на комфортное купание.

Новые реалии летнего отдыха в Анапе

Внезапное и значительное похолодание воды стало разочарованием для многих туристов, рассчитывавших на теплый отдых на анапских пляжах. Эта ситуация наглядно показывает, что даже в разгар летнего сезона погода в регионе может преподносить неожиданные сюрпризы, которые необходимо учитывать при планировании поездки.

Тем не менее, исходя из прогнозов экспертов, не стоит полностью отменять запланированные поездки. Температура воды может повыситься в ближайшие дни, если погодные условия улучшатся. Апвеллинг - естественное явление для Черноморского побережья, поэтому подобные ситуации могут возникать и в другие годы летом.

Несмотря на холодную воду, отдых в Анапе может оставаться интересным и насыщенным. В городе и его окрестностях много достопримечательностей и развлечений, которые стоит посетить. Стоимость отдыха в разгар сезона остается достаточно высокой, поэтому отказ от поездки на этом этапе может обернуться значительными финансовыми потерями для туристов, отмечает "ProKazan".