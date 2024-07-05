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В Сыктывкаре обработали гербицидами целое поле заросшее борщевиком

В Сыктывкаре обработали гербицидами целое поле заросшее борщевикомФото пресс-службы администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре приближается финальная стадия второго этапа борьбы с опасным растением. Обработка химикатами и кошение завершены на 300 участках. В этом году общее количество обработанных от борщевика территорий составило почти 900 тысяч квадратных метров. Приоритет был отдан участкам вдоль дорог, рядом с детскими садами, школами и жилыми кварталами, сообщает пресс-служба городской администрации столицы Коми.

В рамках первого и второго этапов химические препараты были задействованы на 300 участках. На всех этих площадях сорняк уже начал заметно увядать. Применяемые гербициды безвредны для людей и животных, имеют низкую пестицидную нагрузку на почву и воздействуют исключительно на сорняк, заверили в мэрии. В некоторых ситуациях также прибегали к кошению.

Сегодня подрядная организация ООО "ДезКоми" провела новые работы на поле в районе улицы Пермской. Сравнив нынешние снимки этого участка с фотографиями, сделанными три года назад, можно увидеть значительное сокращение площадей, покрытых борщевиком.

В течение недели специалисты городской администрации проведут осмотры обработанных территорий и после этого начнется третий этап обработки.

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