В Сыктывкаре обработали гербицидами целое поле заросшее борщевиком

В Сыктывкаре приближается финальная стадия второго этапа борьбы с опасным растением. Обработка химикатами и кошение завершены на 300 участках. В этом году общее количество обработанных от борщевика территорий составило почти 900 тысяч квадратных метров. Приоритет был отдан участкам вдоль дорог, рядом с детскими садами, школами и жилыми кварталами, сообщает пресс-служба городской администрации столицы Коми.

В рамках первого и второго этапов химические препараты были задействованы на 300 участках. На всех этих площадях сорняк уже начал заметно увядать. Применяемые гербициды безвредны для людей и животных, имеют низкую пестицидную нагрузку на почву и воздействуют исключительно на сорняк, заверили в мэрии. В некоторых ситуациях также прибегали к кошению.