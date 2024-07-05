В Коми уменьшилось количество крупного рогатого скота

К концу мая 2024 года в сельскохозяйственных предприятиях Коми численность крупного рогатого скота уменьшилась на 2,5%. Эти данные приводятся в отчете Комистата.

Одновременно с этим, по сравнению с тем же периодом прошлого года, численность свиней в республике выросла на 2%, а количество коров снизилось на 1%.