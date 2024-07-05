В Коми уменьшилось количество крупного рогатого скота
- 11:20 5 июля
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- Инесса Богатая
К концу мая 2024 года в сельскохозяйственных предприятиях Коми численность крупного рогатого скота уменьшилась на 2,5%. Эти данные приводятся в отчете Комистата.
Одновременно с этим, по сравнению с тем же периодом прошлого года, численность свиней в республике выросла на 2%, а количество коров снизилось на 1%.
На конец мая 2024 года общее поголовье крупного рогатого скота составило 27,2 тысячи, из которых 12,1 тысячи — коровы. Численность свиней составила 35, 1 тысячи, овец и коз — 7,5 тысячи, а птицы — 1 367,3 тысячи голов.
Кроме того, за этот период на хозяйства всех категорий пришлось производство скота и птицы на убой (в живом весе) в объеме 12,2 тысячи тонн, молока — 23 тысячи тонн, и яиц — 52,9 миллиона штук.
За январь-май 2024 года в сравнении с этим же периодом 2023 года сельскохозяйственные организации увеличили реализацию овощей, молока и яиц, однако продажа картофеля, скота и птицы сократилась.
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