Перерабатывать больше не надо: пенсионный возраст сократят за каждый отработанный год

В России в настоящее время происходят изменения, касающиеся пенсионного возраста, особенно для тех, кто многие годы трудился на севере. Сергей Власов, специалист по пенсионным вопросам, отмечает, что теперь каждый год работы сверх официального стажа может уменьшить возраст выхода на пенсию.

Эти изменения касаются людей с определённым стажем, включая тех, кто долгое время работал в северных регионах. Несмотря на пенсионную реформу, повысившую пенсионный возраст, для данной категории граждан предусмотрены льготы, которые позволяют сократить время до начала получения пенсии.