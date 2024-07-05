Перерабатывать больше не надо: пенсионный возраст сократят за каждый отработанный год
- 09:40 5 июля
- 12+
- Служба новостей
В России в настоящее время происходят изменения, касающиеся пенсионного возраста, особенно для тех, кто многие годы трудился на севере. Сергей Власов, специалист по пенсионным вопросам, отмечает, что теперь каждый год работы сверх официального стажа может уменьшить возраст выхода на пенсию.
Эти изменения касаются людей с определённым стажем, включая тех, кто долгое время работал в северных регионах. Несмотря на пенсионную реформу, повысившую пенсионный возраст, для данной категории граждан предусмотрены льготы, которые позволяют сократить время до начала получения пенсии.
Для выхода на пенсию требуется определённый страховой стаж: для женщин – 20 лет, для мужчин – 25 лет. При этом для учёта северного стажа необходимо подтвердить как минимум 15 лет работы в этих условиях, а для районов с аналогичными условиями – 20 лет. Если выполнить эти требования невозможно, можно воспользоваться льготой, предусматривающей отработку не менее 7,5 лет. За каждый год работы сверх нормы пенсионный возраст уменьшается на четыре месяца. Это позволяет значительно сократить пенсионный возраст, что станет приятной новостью для многих граждан, пишет progorod43.ru.
Читайте также:
- "Судьбоносный месяц": Василиса Володина назвала знаки зодиака, которым июль покажется сказкой
- Что приготовить из пекинской капусты кроме салата: 3 неожиданных совета от шеф-повара
- С 1 июля начнут повышать пособия и выплаты на детей - новые суммы и получатели
- Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей
- Морковь сразу пойдёт в рост: в июне полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю