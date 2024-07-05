В Коми мужчина с серьезными травмами попал в больницу после работы в аптеке
- 08:30 5 июля
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- Татьяна Зубова
В Государственную инспекцию труда Республики поступило уведомление о серьезном производственном инциденте, произошедшем 3 июля.
Во время выполнения разгрузочно-погрузочных операций сотрудник ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми» получил значительную травму. Мужчина был оперативно госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего. На основании инцидента создана комиссия для проведения тщательного расследования, как указано в сообщении трудинспекции.
Напомним, ранее в Коми водитель автобуса умер прямо на рабочем месте. В одном из транспортных организаций Усинска мужчина лишился сознания и и упал на пол. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть пациента. Позднее экспертиза выяснила, что смерть не связана с производством.