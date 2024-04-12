В Усинске водитель автобуса пришел на работу и умер
- 16:30 12 апреля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"
В Государственную инспекцию труда в Коми поступило извещение о том, что на территории Усинского МУП "Муниципальные перевозки" один из работников лишился сознания и упал. Об этом сообщает БНК.
Прибывшая скорая медицинская помощь предприняла реанимационные действия, однако они оказались безрезультатными. Мужчина скончался. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
Отметим, что данный сотрудник занимался регулярными перевозками пассажиров автобусами в пределах городского и пригородного сообщения Усинска.