Морковь сразу пойдёт в рост: в начале июля полейте грядку этим раствором — первый шаг к урожаю

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Получение богатого урожая моркови начинается с правильной подкормки культуры. Когда корнеплодам уже около 20-25 дней и они достигают высоты почти 5 см, наступает период для первой важной питательной подкормки.

Чтобы приготовить питательный раствор, возьмите 1 столовую ложку аммиачной селитры на 10 литров воды. Данный состав обеспечит морковь теми азотными удобрениями, которые ей необходимы, простимулирует рост ботвы и корнеплодов. Важно, что данная подкормка поможет растениям лучше впитывать питательные вещества.

Дополнительно к селитре добавьте 2 грамма янтарной кислоты на 10 литров воды. Компонент повысит иммунитет моркови, сделает её более устойчивой к вредителям и болезням, поможет переносить стрессы от перепадов погоды.

Равномерно пролейте приготовленным раствором грядки с морковью. При желании немного состав можно также направить на растущий рядом лук — азот ему также не повредит. Этот первый шаг позволит дать старт богатому урожаю моркови.

Следует также помнить, что выращивание моркови требует постоянного ухода — своевременного прореживания, рыхления почвы, борьбы с сорняками. Только комплексный и внимательный подход к агротехнике культуры гарантирует получение отличного урожая, пишет pg13.ru.