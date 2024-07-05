Клещи не переносят такой запах на одежде: стоит всего 50 рублей, лучше магазинного аэрозоля

Многие ищут надежные и недорогие способы защиты перед прогулками в лесу или на природе. Как выясняется, существует экономичное и эффективное средство стоимостью всего 50 рублей. Речь идет об эфирном масле лаванды, которое, по мнению экспертов, может превосходить по эффективности даже магазинные аэрозоли.

Специалисты утверждают, что клещи не выносят запах лаванды, что делает это натуральное средство отличным репеллентом. Для защиты достаточно нанести несколько капель масла на одежду перед выходом на улицу. Этот метод не только эффективен, но и безопасен для здоровья, в отличие от химических репеллентов, которые могут вызывать аллергические реакции.