В поездах это делать теперь запрещено — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024

С началом летнего периода, когда множество россиян отправляются в отпуск, стоит уделить внимание новым правилам, которые вступили в силу осенью прошлого года и становятся актуальными для путешественников в сезоне-2024. Правила размещения в поездах

Первое ключевое изменение касается использования нижних полок пассажирами верхнего яруса. Новый регламент требует, чтобы каждый пассажир занимал своё место. Однако предусмотрено строго обозначенное время для использования нижних полок:

Для принятия пищи: с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00.

Для обеда: в период с 12:00 до 15:00.

Это изменение было введено из-за многочисленных жалоб от пассажиров на верхних полках, не имевших доступа к столу.

Правила использования гаджетов

Ещё одно правило касается использования электронных устройств:

Запрещено громко слушать музыку или использовать устройства на максимальной громкости.

Проведение музыкальных репетиций и занятий запрещается.

Рекомендации по приобретению билетов

Чтобы избежать неприятных ситуаций, рекомендуется заблаговременно покупать билеты на летние маршруты. Продажа билетов открывается за 90 дней до отправления поезда. Задержка с покупкой может привести к тому, что на нужные даты не останется свободных мест, и поездку придётся отменить.

Дополнительные ограничения

Кроме основных правил, в поездах ржд действуют и другие ограничения:

Перевозка домашних животных возможна только при наличии специальных документов и контейнеров.

Курение во всех вагонах и тамбурах строго запрещено.

Громоздкие сумки или чемоданы нельзя оставлять в проходах.

Употребление алкоголя разрешено лишь в ресторанах и вагонах-барах.

Соблюдая эти правила, пассажиры смогут сделать свою поездку более удобной и приятной. Нарушение установленных норм может привести к предупреждению, штрафу или высадке из поезда.