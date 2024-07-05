В поездах это делать теперь запрещено — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024
- 04:43 5 июля
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- Служба новостей
С началом летнего периода, когда множество россиян отправляются в отпуск, стоит уделить внимание новым правилам, которые вступили в силу осенью прошлого года и становятся актуальными для путешественников в сезоне-2024.
Правила размещения в поездах
Первое ключевое изменение касается использования нижних полок пассажирами верхнего яруса. Новый регламент требует, чтобы каждый пассажир занимал своё место. Однако предусмотрено строго обозначенное время для использования нижних полок:
- Для принятия пищи: с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00.
- Для обеда: в период с 12:00 до 15:00.
Это изменение было введено из-за многочисленных жалоб от пассажиров на верхних полках, не имевших доступа к столу.
Правила использования гаджетов
Ещё одно правило касается использования электронных устройств:
- Запрещено громко слушать музыку или использовать устройства на максимальной громкости.
- Проведение музыкальных репетиций и занятий запрещается.
Рекомендации по приобретению билетов
Чтобы избежать неприятных ситуаций, рекомендуется заблаговременно покупать билеты на летние маршруты. Продажа билетов открывается за 90 дней до отправления поезда. Задержка с покупкой может привести к тому, что на нужные даты не останется свободных мест, и поездку придётся отменить.
Дополнительные ограничения
Кроме основных правил, в поездах ржд действуют и другие ограничения:
- Перевозка домашних животных возможна только при наличии специальных документов и контейнеров.
- Курение во всех вагонах и тамбурах строго запрещено.
- Громоздкие сумки или чемоданы нельзя оставлять в проходах.
- Употребление алкоголя разрешено лишь в ресторанах и вагонах-барах.
Соблюдая эти правила, пассажиры смогут сделать свою поездку более удобной и приятной. Нарушение установленных норм может привести к предупреждению, штрафу или высадке из поезда.
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