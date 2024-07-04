Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкар прибыла группа юных воспитанников из Белгородской области

В Сыктывкар прибыла группа юных воспитанников из Белгородской областиФото со страницы Натальи Якимовой ВКонтакте

На железнодорожном вокзале высадились 50 учащихся, об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщила министр образования и науки Республики Коми Наталья Якимова.

После сердечного приёма в столице региона, дети отправились в оздоровительно-образовательный центр «Гренада». Здесь белгородские школьники примут участие в двух тематических сменах: «Время первых» и «Дорога добра», как отметила Наталья Якимова.

По словам министра, в первой профильной смене «Время первых», молодые гости встретятся с выдающимися личностями, попробуют себя в различных творческих и образовательных мастер-классах, освоят основы проектной и исследовательской деятельности и узнают больше об истории развития движения «первых».

Напомним, что в этом году лагерь «Гренада» уже принимал детей из Белгородской области.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости