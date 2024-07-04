В Сыктывкар прибыла группа юных воспитанников из Белгородской области
- 21:15 4 июля
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- Инесса Богатая
На железнодорожном вокзале высадились 50 учащихся, об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщила министр образования и науки Республики Коми Наталья Якимова.
После сердечного приёма в столице региона, дети отправились в оздоровительно-образовательный центр «Гренада». Здесь белгородские школьники примут участие в двух тематических сменах: «Время первых» и «Дорога добра», как отметила Наталья Якимова.
По словам министра, в первой профильной смене «Время первых», молодые гости встретятся с выдающимися личностями, попробуют себя в различных творческих и образовательных мастер-классах, освоят основы проектной и исследовательской деятельности и узнают больше об истории развития движения «первых».
Напомним, что в этом году лагерь «Гренада» уже принимал детей из Белгородской области.
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