В Сыктывкар прибыла группа юных воспитанников из Белгородской области

На железнодорожном вокзале высадились 50 учащихся, об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщила министр образования и науки Республики Коми Наталья Якимова.

После сердечного приёма в столице региона, дети отправились в оздоровительно-образовательный центр «Гренада». Здесь белгородские школьники примут участие в двух тематических сменах: «Время первых» и «Дорога добра», как отметила Наталья Якимова.