Скейт-парк в Сыктывкаре могут открыть ко Дню Республики
- 20:15 4 июля
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- Инесса Богатая
Фото администрации Сыктывкара
В Сыктывкаре продолжается возведение скейт-парка, как информирует мэрия столицы Коми.
Этот скейт-парк станет первым бетонным в городе и займет территорию почти в три тысячи квадратных метров.
Главный архитектор Коми Владимир Рунг пояснил, что парк будет представлять собой бетонную площадку, оборудованную элементами для катания на скейтах, самокатах и велосипедах. Кроме того, здесь будут размещены памп-трек, площадка для стритбола и воркаут-комплекс.
На данный момент на объекте завершаются планировочные работы, подготовка основания, устройство дренажной системы и прокладка осветительных кабелей. Началась подготовка к укладке бетона.
Планируется, что открытие парка состоится ко Дню Республики Коми – 22 августа.
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