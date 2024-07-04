Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Скейт-парк в Сыктывкаре могут открыть ко Дню Республики

Скейт-парк в Сыктывкаре могут открыть ко Дню Республики Фото администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре продолжается возведение скейт-парка, как информирует мэрия столицы Коми.

Этот скейт-парк станет первым бетонным в городе и займет территорию почти в три тысячи квадратных метров.

Главный архитектор Коми Владимир Рунг пояснил, что парк будет представлять собой бетонную площадку, оборудованную элементами для катания на скейтах, самокатах и велосипедах. Кроме того, здесь будут размещены памп-трек, площадка для стритбола и воркаут-комплекс.

На данный момент на объекте завершаются планировочные работы, подготовка основания, устройство дренажной системы и прокладка осветительных кабелей. Началась подготовка к укладке бетона.

Планируется, что открытие парка состоится ко Дню Республики Коми – 22 августа.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости