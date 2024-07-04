Скейт-парк в Сыктывкаре могут открыть ко Дню Республики

Этот скейт-парк станет первым бетонным в городе и займет территорию почти в три тысячи квадратных метров.

Главный архитектор Коми Владимир Рунг пояснил, что парк будет представлять собой бетонную площадку, оборудованную элементами для катания на скейтах, самокатах и велосипедах. Кроме того, здесь будут размещены памп-трек, площадка для стритбола и воркаут-комплекс.