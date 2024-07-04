Лжесотрудники ФСБ украли у жительницы Коми более 1,6 миллионов рублей

Фото из архива "Про Город"

59-летнюю жительницу Ухты обманули мошенники, угрожая ей уголовным преследованием, и похитили свыше 1, 6 млн рублей. Эта информация была подтверждена пресс-службой МВД по Коми. Женщина получила звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками ФСБ и сообщили, что против нее заведено уголовное дело. По словам злоумышленников, от ее имени были сделаны переводы на финансирование ВСУ. Гражданка заявила, что не совершала таких переводов.

Похитители уверили женщину, что, вероятно, произошла утечка ее персональных данных, которые были использованы мошенниками, и предложили помощь в их поимке.

По данным пресс-службы МВД по Коми, что для предотвращения финансовых потерь мошенники убедили женщину взять кредиты и перевести денежные средства на "безопасный счет". В итоге, она сделала все, как ей сказали аферисты и перевела злоумышленникам свыше 1, 6 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.