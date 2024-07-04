Бастрыкина заинтересовала "токсичная грунтовая вода" в сыктывкарском Кочпоне
- 18:45 4 июля
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- Инесса Богатая
Жители микрорайона Копчон в Сыктывкаре страдают от плохого качества воды из скважин, которая портит посуду, технику и скважинное оборудование. Содержание марганца в воде вызывает опасения за здоровье.
Надежда на помощь от городской администрации не оправдалась, так как водоканал не планирует прокладывать сети. Народный фронт обратился в правительство республики с просьбой включить строительство водопроводных сетей в адресную инвестиционную программу.
Информационный центр СКР сообщил, что следственный комитет России по Коми начал проверку после сообщений в соцсетях о бездействии властей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль и поручил руководителю СУ СК РФ по Коми, Андрею Исаеву, представить промежуточный доклад о результатах.
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