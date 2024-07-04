Бастрыкина заинтересовала "токсичная грунтовая вода" в сыктывкарском Кочпоне

Жители микрорайона Копчон в Сыктывкаре страдают от плохого качества воды из скважин, которая портит посуду, технику и скважинное оборудование. Содержание марганца в воде вызывает опасения за здоровье.

Надежда на помощь от городской администрации не оправдалась, так как водоканал не планирует прокладывать сети. Народный фронт обратился в правительство республики с просьбой включить строительство водопроводных сетей в адресную инвестиционную программу.