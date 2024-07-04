Не квас, и не кефир: в деревнях окрошку заливают только этим — вкус волшебный, освежает в сильную жа

Когда на улице царит жара, особенно хочется чего-то легкого, освежающего и одновременно питательного. В такие моменты на помощь приходит традиционное русское блюдо — окрошка. Этот холодный суп-пюре на основе кефира или кваса становится настоящим спасением в летнюю жару.

Секрет популярности окрошки кроется в удачном сочетании свежих овощей, сытной молочной или кисломолочной заправки и легкой, освежающей консистенции. Попробовав это блюдо однажды, многие отмечают, что оно не только очень вкусное, но и необыкновенно полезное для здоровья.