С июля жизнь неработающих россиян перевернется: Голикова раскрыла указ

Социальный фонд России сообщил, что с 1 июля 2024 года средний размер пенсии по старости для неработающих граждан составит 18 521 рубль благодаря увеличению выплат, финансируемому из бюджета. Об этом объявила Татьяна Голикова.

Страховую пенсию по старости могут получить все, кто соответствует трем обязательным условиям: возрастному критерию, наличию минимального трудового стажа и индивидуальному пенсионному коэффициенту. Женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет, но эти возрастные ограничения полностью вступят в силу только к 2028 году. В настоящее время продолжается переход к новому пенсионному возрасту. В 2024 году женщины будут выходить на пенсию в среднем в 56,5 лет, а мужчины — в 61,5 года. По информации, в 2024, 2025 и 2027 годах не ожидается достижение пенсионного возраста среди россиян.