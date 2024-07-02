Почему в Сыктывкаре не могут открыть пляжный сезон
- 08:30 2 июля
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре открытие городского пляжа откладывается на неопределенный срок. Эту информацию подтвердили в администрации столицы Коми.
Как рассказали представители мэрии, причина в высоком уровне воды. В связи с этим водолазы просто не могут провести обследование дна в районе Кирульского пляжа. Потому жителям и гостям города в эти жаркие дни придется довольствоваться отдыхом на берегу, а непосредственно купальный сезон стартует чуть позднее.
В администрации также отметили, что подрядчик, ответственный за обслуживание пляжа, уже приступил вывозу мусора с его территории.
Добавим, этим летом в Коми планируют открыть 10 пляжей, в том числе в Сыктывкаре, Усть-Куломе, еще шесть в Корткеросском районе и один в Удорском районе.
Стоит отметить, что, по информации регионального ЦГМС, температура воды в реке Вычегда у Сыктывкара на 2 июля не превышает +16, 2°C.