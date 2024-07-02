Почему в Сыктывкаре не могут открыть пляжный сезон

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре открытие городского пляжа откладывается на неопределенный срок. Эту информацию подтвердили в администрации столицы Коми. Как рассказали представители мэрии, причина в высоком уровне воды. В связи с этим водолазы просто не могут провести обследование дна в районе Кирульского пляжа. Потому жителям и гостям города в эти жаркие дни придется довольствоваться отдыхом на берегу, а непосредственно купальный сезон стартует чуть позднее.

В администрации также отметили, что подрядчик, ответственный за обслуживание пляжа, уже приступил вывозу мусора с его территории.

Добавим, этим летом в Коми планируют открыть 10 пляжей, в том числе в Сыктывкаре, Усть-Куломе, еще шесть в Корткеросском районе и один в Удорском районе.