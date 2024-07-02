Эжвинец ради возлюбленной пошел на уголовное преступление

Житель Эжвы ради любимый женщины преступил закон. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как уточняется в материалах дела, в декабре 2023 года 51-летний горожанин вступился за сожительницу, за которой пришли судебные приставы. Дело в том, что женщина проходила подозреваемой по уголовному делу и была обязана явиться на допрос. Когда за ней явились сотрудники правоохранительных органов, чтобы принудительно доставить ее в отделение, ее нетрезвый возлюбленный ударил пристава по лицу.