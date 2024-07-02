Эжвинец ради возлюбленной пошел на уголовное преступление
- 07:30 2 июля
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- Татьяна Зубова
Житель Эжвы ради любимый женщины преступил закон. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как уточняется в материалах дела, в декабре 2023 года 51-летний горожанин вступился за сожительницу, за которой пришли судебные приставы. Дело в том, что женщина проходила подозреваемой по уголовному делу и была обязана явиться на допрос. Когда за ней явились сотрудники правоохранительных органов, чтобы принудительно доставить ее в отделение, ее нетрезвый возлюбленный ударил пристава по лицу.
В итоге на мужчину завели уголовное дело. Рассмотрев обстоятельства случившегося, суд признал агрессора виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и назначил наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства.
Стоит отметить, что эжвинец подал апелляционною жалобу - сторона защиты настаивала на невиновности агрессивного "Ромео". Однако Верховный суд оставил приговор предыдущей инстанции без изменения, сообщили в Прокуратуре.
Добавим, приговор уже вступил в законную силу.