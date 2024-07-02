Жара, грозы и порывистый ветер: погода в Коми 2 июля

Стало известно, какой будет погода в Комитете сегодня, 2 июля. По информации специалистов, в этот день жителей региона настигнет жара.

При этом на севере и в центральной части республики синоптики обещают кратковременный дождь, местами грозу. В остальных районах осадков не ожидается.