Жара, грозы и порывистый ветер: погода в Коми 2 июля
- 06:30 2 июля
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- Татьяна Зубова
Стало известно, какой будет погода в Комитете сегодня, 2 июля. По информации специалистов, в этот день жителей региона настигнет жара.
При этом на севере и в центральной части республики синоптики обещают кратковременный дождь, местами грозу. В остальных районах осадков не ожидается.
Ветер северо-западный с переходом на южный, юго-западный достигнет скорости 4-9 метров в секунду, однако в период грозы порывы усилятся до 15-20 метров в секунду.
На севере Коми ночная температура не превысит +6...+11С, днем воздух прогреется до +17...+22С. Ещё прохладнее в районах крайнего северо-востока. Здесь ожидается около +2...+7С ночью и +13...+18С днем. В южной части, напротив, установится жаркая погода - около +11...+16С в ночное время, днем до +25...+30С. Чуть прохладнее на юго-востоке - ночью здесь +7...+12С, днем +18...+23°С.
Жителям столицы Коми сегодня следует не пренебрегать головными уборами и запастись охлаждающими напитками. Солнце сегодня продержится весь день, а температура воздуха поднимется до +28...+30°С. Ночью +13...+15С. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный. Его скорость составит 4-9 метров в секунду, сообщают синоптики.