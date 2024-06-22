Заряжаем свеклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными

На большинстве огородных участков можно встретить посадки свеклы. Этот корнеплод отлично сохраняется в погребе до конца весны, и многие хозяйки предпочитают его выращивать.

Однако, чтобы свекла была сладкой и вкусной, нужно обеспечить правильный уход. Сегодня мы расскажем о тех удобрениях, которые используют огородники.