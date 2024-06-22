В СССР этот продукт ели только так каждый день, а в 2024 году его запрещают медики
- 03:01 22 июня
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- Служба новостей
Советская эпоха была временем расцвета молочной индустрии в стране. Граненые стаканы со сметаной, сырники, молочные коктейли – все это неотъемлемо присутствовало в повседневной жизни граждан СССР. Студенты часто перекусывали бутылкой кефира и половинкой батона, а в столовых и кафе молочные продукты были представлены в широком ассортименте.
Со временем диетологи начали уделять внимание тому, что для некоторых людей молочные продукты могут вызывать нежелательные реакции, например, лактозную непереносимость и аллергию на молоко. Помимо этого, чрезмерное потребление молока может повысить риск развития серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые проблемы, диабет, остеопороз и даже онкология.
Несмотря на эти предупреждения, молоко остается ценным источником жирных кислот, витаминов и минералов. Поэтому врачи рекомендуют умеренное его потребление, за исключением случаев диагностики лактозной недостаточности, аллергии на белки коровьего молока или пищевой непереносимости.
Таким образом, молочные продукты, когда-то бывшие в изобилии, требуют более осознанного подхода к их потреблению. Баланс между пользой и возможными рисками – ключ к здоровому образу жизни, пишет progorodnn.ru.
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