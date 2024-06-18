В Ухте иномарка сбила девушку на электросамокате

В Ухте 17 июня водитель автомобиля марки “Тойота” сбил девушку, которая ехала на электросамокате. ДТП случилось на проспекте Космонавтов напротив дома №5/2. О происшествии сообщает Управление Госавтоинспекции по Республике Коми.

Так, в этот день около 12:07 девушка 2005 года рождения на электросамокате пересекала нерегулируемый пешеходный переход, предварительно не спешившись. В итоге водитель “Тойоты” – мужчина 1967 года рождения сбил самокатчицу.