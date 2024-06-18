В Ухте иномарка сбила девушку на электросамокате
- 12:15 18 июня
- 12+
- Инесса Богатая
В Ухте 17 июня водитель автомобиля марки “Тойота” сбил девушку, которая ехала на электросамокате. ДТП случилось на проспекте Космонавтов напротив дома №5/2. О происшествии сообщает Управление Госавтоинспекции по Республике Коми.
Так, в этот день около 12:07 девушка 2005 года рождения на электросамокате пересекала нерегулируемый пешеходный переход, предварительно не спешившись. В итоге водитель “Тойоты” – мужчина 1967 года рождения сбил самокатчицу.
В результате аварии пострадала девушка – медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины левого колена и рваную рану на левой брови. Самокатчицу не госпитализировали.
Как утончает ведомство, мощность самоката была 0,25 киловатта – он считается мопедом. Для вождения такого транспорта необходимы права. У пострадавшей девушки их не было.
Читайте также:
- В Сысольском районе Коми ищут пропавшего рыбака
- Выяснились подробности гибели пожарного в Емве: мужчина вытащил ребенка из воды, а сам утонул
- В новом водохранилище в Микуни прокуратура Коми обнаружила нарушения
- В Сыктывкаре суд обязал курьера телефонных аферистов вернуть украденные деньги пенсионерке
- В Коми за неделю остановили пятерых пьяных водителей