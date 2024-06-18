Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Ухте иномарка сбила девушку на электросамокате

В Ухте иномарка сбила девушку на электросамокате Фото из архива "Про Город"

В Ухте 17 июня водитель автомобиля марки “Тойота” сбил девушку, которая ехала на электросамокате. ДТП случилось на проспекте Космонавтов напротив дома №5/2. О происшествии сообщает Управление Госавтоинспекции по Республике Коми. 

Так, в этот день около 12:07 девушка 2005 года рождения на электросамокате пересекала нерегулируемый пешеходный переход, предварительно не спешившись. В итоге водитель “Тойоты” – мужчина 1967 года рождения сбил самокатчицу. 

В результате аварии пострадала девушка – медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины левого колена и рваную рану на левой брови. Самокатчицу не госпитализировали. 

Как утончает ведомство, мощность самоката была 0,25 киловатта – он считается мопедом. Для вождения такого транспорта необходимы права. У пострадавшей девушки их не было.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости